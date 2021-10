S: Vi har gjort det ansvarlige ved at hjemtage de kvinder og børn

- Det er det ansvarlige at gøre.

Sådan siger Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, i åbningsdebatten i Folketinget om hjemtagelsen af de tre kvinder fra syriske fangelejre.

Tre kvinder landede sammen med deres 14 børn på Flyvestation Karup i Midtjylland natten til torsdag.

Regeringens beslutning om hjemtagelsen møder endnu engang kritik fra både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i åbningsdebatten.

- Jeg er én til én enig med statsministeren i, at de her mennesker har vendt Danmark ryggen, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han understreger dog, at beslutningen om hjemtagelsen beror på en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som Folketinget samlet enedes om at indhente i forbindelse med en taskforce.

- Meldingen fra PET var, at for den gruppe kvinder, som kun har dansk statsborgerskab, var det bedste, vi kunne gøre at tage dem hjem. Og det er derfor, vi har gjort det, siger han.

I åbningsdebatten spørger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ind til fremtiden for de børn, der er hjemtaget.