Så du solformørkelsen? Se syd- og sønderjydernes billeder her

Rundt omkring i Syd- og Sønderjylland var folk ude for at få et billede af fænomenet.

- Cirka 43x zoom på mobilen igennem ret tunge og lavt liggende skyer her i Grindsted, skriver Morten Daugbjerg på TV SYD's Facebook og deler et billede af solformørkelsen.



Hvis du ikke var én af dem, der fik lov til at se den delvise solformørkelse, kan du se nogle af de mange billeder i galleriet herunder.