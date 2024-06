Så mange stemte blankt i Syd- og Sønderjylland

Ifølge valgforsker på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen er antallet af blanke stemmer ny "Danmarksrekord". Desuden er det et klart signal fra en stor gruppe vælgere.

- Det at stemme blankt er et ret stærkt statement over for demokratiet, siger Kasper Møller Hansen.

- Det er egentlig et udtryk for, at man gerne vil demokratiet og derfor bruges anledningen til at give udtryk for sin utilfredshed, lyder det fra forskeren.