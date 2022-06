Så meget benzin må du tage med hjem fra Tyskland og opbevare i hjemmet

Risiko for eksplosion

Ifølge Skattestyrelsen kan man afgiftsfrit tage den mængde benzin med over grænsen, som svarer til en reservetank. Det kan højest være 20 liter, plus det man har i sin tank, uden at man skal betale en afgift.



Men hvordan ser det ud, hvis man ser højt på reglerne om de maksimale 25 liter benzin i hjemmet og bringer de 240 liter fordelt i 60 liters dunke med ind i sit hjem alligevel?

- Hvis man slæber sine 60 liters dunke ind i sit skur, så er det jo en fare, man tager med ind i sit skur. Fordi at skulle stå og håndtere en 60 liters dunk og fylde sin bil med den, det er vanskeligt. Man skal jo løfte den her brændstofsdunk op i hoftehøjde for at få fyldt brændstof på bilen, og hvis man så spilder det, jamen så har man benzin ud over det hele, siger Jarl Vagn Hansen, der også frygter, hvis folk køber en pumpe fra et byggemarked til at overføre brændstoffet fra de store dunke til bilen.

- Den er måske ikke gnistsikker, så har du en tændkilde, og så kan det risikere at eksplodere omkring dig, og det ville jo være en stærk brandskade, slår han fast.