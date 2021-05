Så starter grænsehandlen: Købmænd forbereder sig på øget konkurrence sydfra

Milliarder på spil

Lukningen af grænsen til Tyskland har givet analytikerne i Boston Consulting Group en unik mulighed for via et såkaldt ”naturligt eksperiment” at tegne et billede af grænsehandlens effekt på dansk økonomi. Det flugter med det billede, som mange købmænd allerede i maj i fjor kunne berette om.



Ifølge rapporten fra Boston Consulting Group, går Danmark årligt glip af 5.5 milliarder kroner på grund af grænsehandlen.

Peter Damgaard Madsen håber, at den store omsætning af bl.a. øl under corona-året har fået kundernes øjne op for flaske-øl

- Vi har kørt så mange skarpe tilbud, at vi måske har fået folk vænnet til, at man altså godt kan drikke en øl ud af en flaske med pant og ikke ud af en dåse uden pant, siger han.