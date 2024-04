Så stor er risikoen for tordenbyger i Sønderjylland

Hvis du har vasketøj, som hænger til tørre udenfor, så skal du nok overveje at tage det ind.

Indenfor de næste tre-fire timer vil tordenbyger med store sandsynlighed ramme Sønderjylland. Det siger vagthavende meteorolog ved DMI Erik Hansen til TV SYD.

Det hænger sammen med, at en koldfront bevæger sig op over landet fra sydvest.

- Der skal nok komme nogle byger, som kører op over Sønderjylland, men det er ikke nødvendigvis alle, der bliver ramt, siger Erik Hansen.

Bygerne er meget lokale. Han vurderer derfor, at sandsynligheden - eller risikoen om man vil - for at blive ramt af en tordenbyge er omkring 50 procent.

Risikoen er ifølge meteorologen tilstede fra klokken 14:30 til omkring klokken 18.

- Der kan komme nogle byger på bagsiden også, men de ser ikke så kraftige ud, siger Erik Hansen.

Selvom bygerne kan være kraftige, så er de hurtigt overståede. Meteorologen vurderer derfor, at der ikke vil falde mere end 10 millimeter regn i forbindelse med bygerne.

DMI's radar viser, at det allerede regner flere steder i Sønderjylland klokken 14:45.