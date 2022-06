Sådan bliver du og din familie mere selvforsynende

En af de ting, man kan gøre, er at blive mere selvforsynende. Men hvor meget skal der til for, at eksempelvis en familie bestående af to voksne og to børn kan blive madmæssigt selvforsynende i deres egen have?

Og er det overhovedet muligt på en normal parcelgrund?

Begynd med kartofler

For at blive klogere på det, har vi allieret os med Søren Jakobsen, der er underviser på Grindsted Landbrugsskole.

Et godt sted at begynde, når man skal i gang med sin køkkenhave, er fra bunden af madpyramiden. Her kan man passende begynde med kartofter, som er et vigtigt grundelement i det danske køkken.