Sådan finder du det ”grønneste” juletræ

Lige meget om du købet dit juletræ af manden i flyverdragt på tanken, eller selv tager turen ud i marken med sav, så findes der flere måder til at vælge et bæredygtigt juletræ på. Foto: Sandersvig.dk

’Rør blot ikke ved min gamle jul’ lyder en gammel julesang, men mens julen fortsætter sin faste gang den næste måned, så har bæredygtighedsbølgen også gjort sit indtog, når vi skal ud og finde årets juletræ.

Hvert år høster danske juletræsproducenter 11,5 millioner juletræer, men ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det ikke alle juletræer, som er lige bæredygtige.

Fire hurtige om danske juletræer I Danmark dyrkes 11,5 millioner juletræer om året. Cirka 10 millioner træer eksporteres. De fleste ender i Tyskland.

Danmark eksporterer juletræer til blandt andet Hong Kong, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater.

I Danmark dyrkes 80 procent af juletræerne på landbrugsjord, mens 20 procent dyrkes i skoven.

Cirka fem procent af de juletræer, der dyrkes i Danmark, er økologiske. Kilde: Danske Juletræer

Her er seks tip fra Danmarks Naturfredningsforening til et bæredygtigt juletræ med hjem i stuen:

Et Ø-mærket juletræ

Ligesom du kan se efter Ø-mærket, når du handler fødevarer, så kan du også gå efter det, når du skal købe juletræ. Ø-mærkede træer er ikke blevet sprøjtet med sprøjtegift.

Vælg rødgran fremfor nordmannsgran

Nordmannsgran er danskernes foretrukne juletræ, men det er samtidig også den type af juletræ, der kræver meget sprøjtegift og kunstgødning. Rødgran derimod er mere naturlig på vores breddegrader, og det har derfor ikke brug for lige så meget hjælp til at trives som nordmannsgran.

En bonus ved rødgran er, at det dufter mere af gran, end nordmannsgran gør, så det giver lidt ekstra til julestemningen. En god idé er at bruge en juletræsfod med plads til vand i og at placere rødgranen et køligt sted op til juleaften. Så holder den på sine nåle.

Et juletræ med rodnet

Du kan købe et juletræ med rødder i en potte, stille det ind stuen og vande og bruge det som ethvert andet juletræ. Når julen så er overstået, kan du plante det ud i din haven eller andetsteds efter aftale.

Næste år kan du eventuelt grave det op og genbruge det. På den måde kan træet genbruges flere gange og bringe glæde og gavn også resten af året, og til slut måske få lov at blive et stort træ.

Fairtrade juletræer

Hvis du vil bidrage til, at der er blevet taget hensyn til både natur, miljø og mennesker under produktionen af frøet til dit juletræ, så kan du vælge et Fair Tree. I Danmark er alle Fair Trees også økologiske.

Køb en uperfekt økologisk rødgran

Mange juletræer går hvert år til spilde, fordi de ikke lever op til de høje skønhedskrav. De er måske lidt skæve eller har en lidt lysere farve. Ved at købe et uperfekt træ, kan du være med til at forhindre, at for mange juletræer ryger i flishuggeren. Måske du også kan spare nogle penge ved at vælge et mindre perfekt juletræ, hvis du forhandler med manden i flyverdragt.

Plastikjuletræer er ikke mere miljøvenlige

Naturskyddsföreningen i Sverige har fået beregnet, at efter selv 10 års anvendelse har et plastjuletræ en højere miljøbelastning samlet set end et juletræ af nordmannsgran.