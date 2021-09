Sådan forholder fire borgmestre sig til naturnationalparker i Syd- og Sønderjylland

Han fremhæver, at cirka halvdelen af Blåbjerg Plantage allerede bliver brugt af militæret, og han har derfor svært ved at se, at en naturnationalpark ikke ville begrænse adgangen til det naturområde fremfor at gavne det.

- Vores kommune har i forvejen så meget at byde på, og hvis der bliver spændt ben for det, så synes vi ikke det giver mening, siger borgmesteren.

Han fremhæver også, at der i Varde Kommune kommer mange tyske turister, som er der for netop at opleve deres natur, og han er bekymret for, at de vil blive skræmt væk, hvis området bliver indhegnet.