Sådan går det Team South fra første sæson af 'Tæv Din Teenager'

Det er ikke til at mærke, at vi er i oktober.

For varmen i den 16.000 m2 store messehal føles næsten tropisk. Den føles tæt.

Og så er der den her konstante summen. Over alt kan du høre lyden af små blæsere, der ivrigt snurrer rundt inde i de mange computere for at køle dem ned.

Vi er til NPF i Fredericia, der er Danmarks største LAN-event. Her mere end 4.200 mennesker samlet for at bruge weekenden på deres fælles passion: Computerspil.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der i øjeblikket bliver vist hver søndag i TV SYD.

I programmet skal fire håbløse lære at spille computerspillet 'Fortnite' og til sidst forsøge at slå deres egne teenagere.

Det er anden sæson af programmet. I første sæson fra 2018 skulle fem forældre tæve deres unger i Counter-Strike.

Du kan se begge sæsoner af 'Tæv Din Teenager' på TV SYD Play eller youtube. Se mere

Langt størstedelen af deltagerne er unge mennesker, men en lille gruppe skiller sig ud fra mængden.

Fire forældre, som sidder med høretelefoner i dyb koncentration. De fleste her kender dem som Falcon, Wingman, Prinzess og Sneakymom.

- Det er næsten som at være en af dem. Alder har ingen betydning, siger Sneakymom.

Faktisk hedder de bare Sandi, Søren, Pia og Viola, men i denne weekend er de borgerlige navne blevet hjemme. I denne weekend handler det kun en ting: At spille computer med deres børn. I denne weekend er de Team South og bruger deres gamernavne.

Og hvis der kommer en person og vil have en selfie med Team South, så får de det.

- Man bliver genkendt mange steder. Alt fra Randers Regnskov til det lokale supermarked, siger Sandi Brun Munkholm.

Sandi Brun Munkholm går ikke ned på udstyr, når han spiller Counter-Strike - eller nu også World of Warcraft, som han også er begyndt at spille. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Sammen i tykt og tyndt

I 2018 blev forældrene kendte i gamingmiljøet, da de deltog i første sæson af ’Tæv Din Teenager’, hvor de som Team South skulle forsøge at slå deres teenagere i skydespillet Counter-Strike.

Gennem flere måneder og 12 programmer trænede og knoklede forældrene for at blive klar til den store finale. De blev et rigtig hold og blev rystet sammen som gruppe.

Og det er de blevet ved med at være efter programmet, selvom der har været en udskiftning på holdkortet.

- Vi er fire fra Team South, der har holdt sammen. Tina (red. Nicolajsen) valgte at bakke ud fra det her ræs, hvor vi deltager i forskellige arrangementer som NPF, og det var hendes eget valg, siger Sandi Brun Munkholm, der er holdets kaptajn.

Siden har de fundet en ny spiller. Han er fra Thy og har fået nicknamet Thybo. Ham har de selvfølgelig mødt online.

Team South fra den første sæson af 'Tæv Din Teenager'. Fra venstre mod højre: Viola Hansen, Sandi Brun Munkholm, Tina Nicolaisen, Søren Lauerberg Thodsen og Pia Thomsen. Holdet spiller stadig Counter-Strike sammen, men Tina Nicolaisen har trukket sig fra holdet og givet plads til en ny spiller. Foto: TV SYD

- Vi holder sammen i tykt og tyndt. Vi mødes, alt det vi kan, og spiller alt det, som vi kan, siger Sandi Brun Munkholm.

Hånden hviler stadig på musen og klar til at fyre dødbringende skud, og hvis han slipper afsted med det, så spiller han gerne Counter-Strike to timer hver dag.

Alle fire forældre spiller stadig Counter-Strike. Nogle mere end andre, men musen og tastaturet er ikke blevet pakket væk, selvom kameraerne blev slukket, og sæsonen sluttede.

- Jeg hygger mig stadig med det, og jeg synes, at det er fedt. At kunne sætte mig ved computeren og tage et spil med mine drenge, siger Pia Thomsen.

Pia Thomsen sidder dybt koncentreret midt i spil Counter-Strike til NPF Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Større forståelse

Det er anden gang, at holdet er samlet til landets største LAN-event. Sidste år spillede de en showkamp på den store scene mod det professionelle hold Heroic og deres egne unger.

Forældregruppen har opnået en kultstatus i miljøet, der gør, at de bliver inviteret til LAN-arrangementer. Ingen gaming uden Team South.

Når de pakker computerne og tager afsted, så er der også altid en anden ting, som de tager med sig. Nemlig deres børn. De børn, som var grunden til, at de overhovedet meldte sig til programmet.

Vi ser Counter-Strike sammen, når det kommer i fjernsynet, og konen ser også med. Det er en stor del af vores verden, og vi synes, at det er mere underholdende end at se en landskamp. Sandi Brun Munkholm, tidligere deltager i 'Tæv Din Teenager'.

- Der er ingen tvivl om, at mine drengene stadig er begejstrede for, at jeg er en del af Team South og spiller Counter-Strike og forstår gaming-verdenen. Og med tiden er jeg blevet mere stolt af, at jeg faktisk har forstået deres verden, siger Pia Thomsen.

For selvom forældrene blev mere end blot et hold og fik store oplevelser, da de deltog i ’Tæv Din Teenager’, så er det forståelsen og den nye indsigt i deres teenagers verden, der står tilbage som det vigtigste, de fik ud af oplevelsen.

- Vi ser Counter-Strike sammen, når det kommer i fjernsynet, og konen ser også med. Det er en stor del af vores verden, og vi synes, at det er mere underholdende end at se en landskamp. Det er fantastisk, at det kan drage familien sammen med den viden, som det (red. programmet) har det givet os. Og så er vi selvfølgelig kommet meget tættere på vores børn og fået forståelsen for, hvad de har gang i stedet for at være frustreret og skælde ud, siger Sandi Munkholm Brun.

Glæder sig over ny sæson

For tre år siden ville forældrene aldrig have overvejet at spille Counter-Strike – eller deltage i et LAN-event med tusindvis af unge mennesker. Nu prøver de at komme afsted, så ofte de kan.

Mange fordomme og holdninger har rykket sig siden forældrene mødtes første gang i et klasselokale i program et i første sæson – uvidende hvad projektet ville få af betydning.

Nu er en ny sæson i gang, og selvom der er kommet et nyt Team South, så glæder veteranerne sig over, at formatet bliver vakt til live igen.

Jeg håber, at den nye sæson kan skubbe endnu flere forældre ind på børneværelserne og være med til at præge forældre til at sige: Det er ikke farligt. Pia Thomsen, tidligere deltager i 'Tæv Din Teenager'.

- Jeg håber, at den nye sæson kan skubbe endnu flere forældre ind på børneværelserne og være med til at præge forældre til at sige: Det er ikke farligt, siger Pia Thomsen.

- Især fordi det handler om Fortnite. Hvad er det, det kan give forældrene? Og hvad kan forældrene lære andre forældre? Gaming er kommet for at blive, og det er stort. Og vi skal bruge mere tid på at sætte os ind i gaming og forstå vores børn, siger Pia Thomsen.

Pia og Viola har stadig brug for hjælp, når teknikken driller. Her hjælper Violas søn, så mor kan blive kampklar. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Sandi, Søren, Viola og Pia var de første forældre, der ville tæve deres teenagere, men samtidig blive klogere på dem. De har fået meget respekt for deres indsats – både fra børn, unge og ældre. De gjorde noget, som ikke mange gør eller tør.

- Jeg synes bare, at det er så fedt. Tænk, at det vi har fået i gang har skabt så meget røre og fokus, og man bliver bruge tid på at starte en ny sæson. Det er jeg lidt stolt over, siger Viola Hansen.

Tror du, at forældrene kommer til at vinde over deres unger i Fortnite?

- Skal jeg være ærlig? De får så mange klø. Men det handler ikke om at vinde eller tabe. Men det er hele processen: Hvordan man som forælder ændrer sig og kommer mere ind under huden af de unge mennesker og børn. De vil gerne vise, hvad de kan og laver, og det skal vi som forældre tage til os, siger Viola Hansen.

Hvis du vil se både den første sæson og nye sæson af 'Tæv Din Teenager', så kan du finde på TV SYD Play og Youtube.

