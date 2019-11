Sådan gør du din Black Friday bæredygtig

Det er billigt. Men kan blive dyrt for miljøet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Køb. Køb. Køb. Fristelserne er mange på Black Friday. Men hver gang du køber noget, sætter det et såkaldt klimaaftryk.

Blandt andet derfor har klimaaktivister i hele landsdelen omdøbt dagen til Green Friday for at opfordre os til at forbruge mindre og ikke mere.

Læs også Flere protesterer mod Black Friday - men det nytter ikke noget

Men det kan faktisk lade sig gøre både at nyde tilfredsstillelsen ved at finde et godt tilbud og pleje klimasamvittigheden.

Ifølge Pia Rathsach, stifter af miljøorganisationen GoGreen Danmark, er løsningen at handle ind med hjertet.

- Det stiller nemlig andre krav end hjernen, der som reglen handler på vanen, siger hun til TV SYD.

GoGreens seks gode råd til en bæredygtig Black Friday lyder sådan her:

Køb kun det, du har brug for. Køb produkter, der er produceret under ordentlig forhold for mennesker og miljø. Kig efter mærkerne og spørg dig frem, hvis du er i tvivl Gå efter den gode kvalitet. Det holder længere og holder formen også efter 3. vask. Og så kan du sælge det igen eller give det videre Køb brugt og gør et unikt fund. Køb ingenting og brug i stedet tiden sammen med dine børn, dine forældre, dine gode venner. Eller dig selv. Skoven er stadig smuk! Køb lokale produkter. Jo længere de skal flyves/transporteres, desto værre.

- Vi danskere er klimadukse, når det handler gode klimaløsninger indenfor energi som for eksempel vindmøller og solceller. Men vi er desværre nogle "svin", når det gælder forbrug af for eksempel mad, tøj, biler, rejser. Her er Danmarks klimaaftryk mere end 50% højere end verdensgennnemsnittet, siger Pia Rathsach

Jordbær i november. Importeret fra et land via en lang flyrejse. Det fraråder GoGreen Danmark. Foto: Finn Grahndin