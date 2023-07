Sådan gør du, hvis du kommer ud til en uretfærdig p-afgift

For når man står med den tilsyneladende uretfærdige bøde, kan det være både være besværligt og tidskrævende at gøre noget ved det selv.



Egne beviser

Hos FDM er der oprettet en afdeling, der alene tager sig af henvendelser fra bilister, der mener at have fået en p-afgift, der ikke er retfærdig.

- Der er mange, der fortæller, at de får et automatisk afslag på deres klage, når de klager til parkeringsselskaberne, fortæller Michael Ern Nielsen og siger, at FDM derfor altid anbefaler at klage to gange, så man kommer ud over at få autosvar igen.