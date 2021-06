Sådan gør du, hvis japansk pileurt invaderer din have

Trine Sørensen har for nylig været på Noma-kursus i Vild mad i Danmark. Her blev friske nye skud af japansk pileurt brugt. Hun spiste det ikke selv, men fortæller, at de skulle smage lidt sure. Lidt som citron.

Spis den - ikke

- Kan man komme af med japansk pileurt ved at spise sig gennem den?

Nej, og man skal være yderst forsigtig. Faktisk fraråder Fødevarestyrelsen, at man spiser japansk pileurt på grund af stoffet anthraquino-emodin.

Hvis du er så uheldig at få japansk pileurt i din have....ja så er du meget uheldig.

Du skal fjerne alle dens rødder og stængler. Hele tiden. I praksis kan det dog være svært, da en lille stængel på blot 0,7 gram er nok til at få en ny plante til at vokse.

Sådan bekæmper du japansk pileurt

Etablerede planter er næsten umulige at udrydde. Men du har følgende muligheder for at bekæmpe japansk pileurt og begrænse deres vækst:

1. Ryk nye planter op.

2. Udlæg din have som græs. Slå græsset med en plæneklipper, det holder japansk pileurt nede. Efter et par år er rødderne blevet udsultet, så de ikke kan sætte nye skud.

3. Grav japansk pileurt op. Grav pileurtens rødder op de steder, det ikke er muligt at slå græs – husk at grave hele roden op.

4. Start tidligt på året. Begynd bekæmpelsen af japanske pileurt i det tidlige forår.

5. Dæk japansk pileurt. Læg ukrudtsdug ovenpå japansk pileurt og put jord ovenpå.

6. Slå planten ned. Slå japansk pileurt ned med le mange gange om året med fx en le. Fortsæt med at slå den ned i mindst 10 år - efter et par år er det normalt kun nødvendigt at slå den ned to gange om året. Slåning udrydder ikke planten, men forhindrer den i at brede sig.

7. Brug kemi. Slå planterne ned til fem centimeters højde med fx en le og sprøjt ukrudtsmidlet glyphosat ned i stænglen – fx Roundup - og gør det samme et år efter. Du kan også beskære japansk pileurt sidst på foråret eller om sommeren og derefter sprøjte den nye vækst med glyphosat. Sprøjt mindst to gange yderligere.

8. Brug skyggeplanter. Plant fx Rød-el rundt om pileurten. Skyggen fra Rød-el hæmmer pileurten i at vokse.

9. Alliér dig med din nabo. Få også dine naboer til at bekæmpe japansk pileurt. Hvis den er i deres have, kan den hurtigt sprede sig til din have.

Kilde: Videncentret Bolius.