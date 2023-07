Sådan griller du og opfylder de nye kostråd

Uanset typen af fisk råder han til, at man anvender en stålbakke, da fisken ellers er tilbøjelig til at hænge fast på grillen.

- I stålbakken hælder jeg én dl hvidvin, tre spsk. olivenolie, salt og peber hen over fisken samt grove blade af rosmarin, estragon og timian og tilføjer citron i skiver. Jeg skruer helt op for varmen til 250-270 grader og lader fisken tilberede mellem otte og ti minutter, forklarer han og tilføjer:

- Når jeg sætter bakken med fisk hen på bordet, kan folk nippe til den og trække en portion over på tallerkenen sammen med urterne og hvidvinen. En kombination der både dufter og smager fantastisk.

Det SKAL være danske ærter

- Jeg er en sucker for danske ærter. Uanset størrelse og form så skal de være danske, for de udenlandske smager bare ikke lige så fantastisk, fortæller Nicolaj Møller, som derfor har fundet en måde at tilberede dem på grillen, så de udgør en let sommersalat.