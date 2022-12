Sådan hjælper du din skraldemand - tre gode affaldsråd til vintersæsonen

Sne og is giver udfordringer for arbejdsmiljøet for mange – også dem, der tømmer affaldsbeholdere- og containere.

Uanset hvor meget eller lidt sne, der ligger på veje, fortov og indkørsler, gør det arbejdet med at tømme affaldsbeholdere og sække lidt mere risikabelt. Derfor er det meget vigtigt at holde fortov og evt. rabat fri for sne.

Skraldemænd- og kvinder kan tømme flere hundrede skraldespande og gå mange kilometer på en arbejdsdag, så forholdene for dem skal være i orden.