Sådan hjælper du dit barn sikkert på nettet

Flere børn og unge bliver udsat for grooming og digitale sexkrænkelser.

Senest er over hundrede drenge blevet en del af en omfattende grooming-sag, hvor en 34-årig mand fra Bramming er tiltalt for forsøg på voldtægt, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje via de sociale medier.

Derfor er det vigtigt, at du som forælder kan hjælpe dit barn godt på vej til en sikker adfærd på nettet.

- Man sender ikke sit barn ud i trafikken uden at lære de helt basale færdselsregler. Har man ikke lært dem, så kan kan det give nogle gevaldige skrammer. Og det samme gælder på nettet. Så tal med dit barn om, hvad der sker på de forskellige platforme, siger Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør fra Forebyggelsesenheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Derfor er det helt overordnede råd at snakke med sine børn om, hvad der sker på internettet. For det gør en forskel, hvis barnet en dag oplever noget atypisk.

Sådan foregår grooming Begrebet grooming handler om situationer, hvor en erfaren udnytter en mindre erfaren. Det kan f.eks være en voksen, der opbygger et tillidsbånd til et barn for senere at begå overgreb. Offeret kan blive forført og manipuleret, ved at ‘groomeren’ i starten ikke er grænseoverskridende, men blot viser interesse og komplimenterer offeret i den indledende fase for at skabe fortrolighed. Først længere i processen kommer kravene, og tillidsforholdet gør, at offeret har sænket paraderne og derfor ikke er mistænkelig i starten ved at opfylde dem. Relationen udvikler sig oftest over flere uger eller måneder. En grooming-sag kan ende med, at offeret bliver afpresset. Hvis man bliver truet med at få delt seksuelle billeder, kaldes det også for sextortion. Kilder: Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet.

- Den dag, det måske er gået galt, er det også naturligt at tale med far og mor, og man kan forhindre, at barnet bliver lokket videre ud i at sende billeder og video. Så er barnet ikke alene med de her ting, siger Christian Østergård.

Allerede når børnene overvejer en mobiltelefon, bør man tage hul på snakken om den digitale adfærd, lyder rådet. En god ide er også at lave aftaler om, hvilke sociale medier børnene må være på og spørge ind til, hvem de er venner med på nettet.

Hold øje med ændret adfærd

Udover at tage samtalen op, er det også vigtigt at holde øje med, om ens barn begynder at opføre sig anderledes, fordi hemmeligheder ofte er en del af billedet.

- De kan isolere sig foran computeren eller skifte vennerne ud. Hvis der er en ændret adfærd, så er det et vigtigt faresignal. Det kan selvfølgelig forveksles med teenageproblemer eller bøvl i skolen, men lige meget hvad så skal man som forælder prøve at spørge ind og hjælpe sit barn med det, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård.

Hvis dit barn oplever noget på internettet, der er grænseoverskridende, så lyder rådet, at man skal tage billeder eller screenshots af beskederne. Samtalerne kan nemlig foregå på en platform, hvor beskederne forsvinder igen, såsom Snapchat, og derfor er det en god ide at gemme beviser på, hvad der er sket.

Derefter skal barnet stoppe kontakten og lade være med at dele eller betale noget til den, der krænker, og man kan anmelde det til politiet på både politi.dk eller ved at ringe 114.

Men generelt skal forældre ikke være bekymrede for deres børn, hvis de har forsøgt at forberede børnene på den digitale verden.

- Du er formentlig ikke bekymret for at sende dit barn ud i trafikken, hvis du har klædt dit barn ordentligt på. Det samme gør sig gældende på nettet, siger Christian Østergård.