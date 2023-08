Sådan kommer du med til Prins Christians fødselsdagsfest

Der er 18-års fødselsdage, og så er der 18-års fødselsdag. Men den her bliver svær at slå. Den foregår på et rigtigt slot, der er en rigtig prins med, og så er der 200 jævnaldrende fra hele rigsfællesskabet.

Hver kommune må sende to unge. Det er en betingelse, at de er fyldt 18 år på dagen. Derudover skal de møde op i standsmæssig påklædning, og de skal selv organisere og betale transporten til nogle opsamlingssteder rundt i landet, hvorefter Kongehuset overtager transporten.

Herunder er en oversigt over, hvordan de 14 kommuner i TV SYDs sendeområde finder de to heldige 18-årige, som kommer med til fest.

Listen er ufuldstændig, da alle kommuner ikke har afgjort, hvordan de finder frem til deres repræsentanter. Listen bliver opdateret, som kommunerne finder ud af det.

Aabenraa

Procedure: Aabenraa Kommune har uddelegeret opgaven til Campus Kontaktudvalget, hvor der sidder repræsentanter for alle uddannelsesinstitutioner. Den 23. august blev der sendt en invitation ud til samme.

Ansøgningsfrist: 1.september.

Horsens

Procedure: I Horsens har kommunen bedt Ungerådet om at finde de to.

Ansøgningsfrist: Ingen.

Billund

Procedure: Endnu ikke afgjort.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke afgjort.

Varde

Procedure: I Varde skal man indsende en ansøgning, og så vil kommunens ansatte trække lod mellem ansøgerne. Find skemaet her.

Ansøgningsfrist: 27. august.

Kolding

Procedure: Endnu ikke afgjort.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke afgjort.

Tønder

Procedure: I Tønder skal man kontakte stedfortrædende skole- og dagtilbudschef Lene Nørgaard Hansen på telefon 30 36 59 84.

Ansøgningsfrist: 7. september.

Sønderborg

Procedure: I Sønderborg skal man udfylde et skema og svare på nogle enkle spørgsmål på kommunens hjemmeside. Så vil Sønderborg Ungdomsråd afgøre, hvem der skal med.

Ansøgningsfrist: 31. august.

Hedensted

Procedure: I Hedensted skal de håbefulde fødselsdagsgæster skrive en motiveret ansøgning. Kommunen har sendt breve ud til alle i målgruppen.

Ansøgningsfrist: 8. september.

Vejen

Procedure: Endnu ikke afgjort.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke afgjort.

Esbjerg

Procedure: Du skal tilmelde dig via dette link, hvorefter du får svar fra Esbjerg Kommune.

Ansøgningsfrist: 4. september.

Vejle

Procedure: Også i Vejle skal man udfylde en formular på kommunens hjemmeside. Find den her. Kommunen vil så trække lod mellem ansøgerne.

Ansøgningsfrist: 4. september.

Fanø

Procedure: På Fanø skal man sende en mail til bgsems@fanoe.dk, og kommunen vil så trække lod blandt ansøgerne.

Ansøgningsfrist: 1. september.

Haderslev

Procedure: Haderslev Kommune har sendt et brev ud i e-boks til alle 727 mulige festdeltagere. De skal skrive en motiveret ansøgning, og så vil en dommerkomite afgøre, hvem der skal repræsentere domkirkebyen.

Ansøgningsfrist: 5. september klokken 8.00.

Fredericia

Procedure: Endnu ikke afgjort.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke afgjort.