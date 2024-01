Sådan rydder du op efter dit fyrværkeri

Resterne skal nemlig fjernes sikkert, og der er forskel på, hvad du skal gøre af brugt og ubrugt fyrværkeri samt fusere. Her er Sikkerhedsstyrelsens anvisninger:

Sådan bortskaffer du brugt fyrværkeri

- Kom det på en skovl og i skraldespanden for restaffald.

- Du skal være sikker på, at fyrværkeriet er helt slukket, før du smider det ud. Er du det mindste i tvivl, bør du hælde vand over det.

Sådan håndterer du ubrugt fyrværkeri

Fyrværkeri, som ikke er fyret af, kan du opbevare derhjemme og bruge til næste nytår. Men vær opmærksom på:

- Du skal ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunten.

- Fyrværkeri skal opbevares tørt og ikke for varmt, væk fra elektriske apparater og varmekilder og udenfor børns rækkevidde.

- Du må opbevare fyrværkeri med op til fem kg NEM (NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt fyrværkeriet indeholder. Du finder oplysningen om NEM på fyrværkeriet).

Hvis du ikke ønsker at gemme fyrværkeriet til næste nytår, kan du aflevere det på genbrugsstationen som farligt affald. Tjek hos din kommune, hvilke genbrugsstationer der tager imod farligt affald. Du må transportere fyrværkeri med op til fem kg NEM.

Sådan skaffer du dig sikkert af med fusere

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at man fjerner en fuser, så især børn og unge ikke bliver fristet til at forsøge at tænde den igen i dagene efter nytår.

Sådan gør du:

- Vent minimum en halv time, fra du forsøgte at tænde fyrværkeriet, til du fjerner det.

- Fej det op på en skovl, og kom det i en spand vand, så eventuelle gløder bliver slukket.

- Husk beskyttelsesbriller, når du gør det.

Fusere kan også afleveres på genbrugsstationen som farligt affald, eller du kan levere dem tilbage til forhandleren. Dermed bliver det forhandlerens ansvar at skaffe sig sikkert af med det.