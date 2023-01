Sådan så det ud, da regnen ramte os

Den i forvejen våde jord betyder, at vandet har haft svært ved at trænge ned. Jonas Wied Pedersen, der er ekspert hos DMI i oversvømmelser, forklarede tidligere på ugen, at selv et mellemstort regnskyl kunne få store konsekvenser, da det tager tid, før vandet drænes fra overfladen og vandløbene.

- Store nedbørsmængder i denne uge kan derfor lige præcis blive det, der så at sige får bægeret til at flyde over, siger han.

Den forudsigelse blev til virkelighed flere steder i landsdelen. Blandt andet i den lille sønderjysk by Fole. I galleriet herunder kan du se det syn, som flere beboere onsdag vågnede til.