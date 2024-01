Sådan vil regeringen ændre på 30 års kontrol

Regeringen vil tage grundlæggende fat med sin nye ældrereform, som den efter meget omtale i medierne præsenterer tirsdag i Kolding.



Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder det et opgør med den "nidkære kontrol".

- Det er et opgør med new public management og 30 års overstyring af den nære velfærd, vi har set, siger hun på Plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding.

Reform fra sommeren 2025

Ældrereformen skal træde i kraft 1. juli 2025, hvis det står til regeringen.

Det skal være den første af mange reformer, som ifølge regeringen skal sikre "den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie".

Det fremgår af regeringsgrundlaget.

Forskellige ministre har gennem januar præsenteret smådele af reformen, der samlet skal frisætte ældreområdet.

- Vi har skabt en ældrepleje, som alt for ofte trække selvbestemmelsen i baggrunden.

- Det er ikke den ældrepleje, regeringen ønsker, og derfor vil vi gerne give vores bidrag til at lave det om. Denne gang vil vi gerne tage mere grundlæggende fat, siger Mette Frederiksen.

Mere glæde - mindre minuttyranni

Frem for "skemaer og minuttyranni" skal der i en ny ældrelov skabes rammer for livsglæde og selvbestemmelse til de ældre. For de ansatte skal der være mindre dokumentation.

Der skal blandt andet laves færre tilsyn, og kommuner skal kunne oprette lokalplejehjem. Selv om de vil være kommunalt ejede, skal de have samme frihed som de private friplejehjem til at tilrettelægge plejen.

Regeringen ønsker at afsætte en ekstra milliard kroner årligt til ældreområdet, når reformen er fuldt indfaset i 2027.

Spørgsmålet er, om det er nok til at dække hullerne i ældreplejen, som er blevet beskåret de seneste år.

- Det er helt rigtigt, at der er skåret ned på ældreplejen, men det har der ikke været et politisk ønske om. Det er resultatet af den situation, verden har været i på grund af krig og inflation.

- Med den her reform gør vi flere ting på en gang. Vi får flyttet foden væk fra kontrol og minuttyranni, og så får vi frigjort tid til mere ældrepleje, siger Mette Frederiksen og fremhæver, at der sættes flere penge af.