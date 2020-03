Sabrina brugte tusinde af kroner på gratis spil: - Det er svært at gennemskue

Sabrina Voss erkender selv, at hun skulle have været mere opmærksom på, at spillet ikke kom til at koste hende flere tusinde kroner. Hun skulle have sat en grænse, men vidste ikke bedre. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Det kan blive en dyr fornøjelse at downloade et gratis spil til sin søns spilkonsol.

Sabrina Voss fra Gørding gav sønnen Tobias lov til at hente spillet Fortnite til sin Playstation. Spillet er gratis, men tilbyder løbende muligheder for at tilkøbe ting inde i spillet. Den købemulighed inde i spil bliver kaldt for mikrotransaktioner.

Nu har spillet kostet Sabrina Voss tusindvis af kroner, selvom det var gratis.

Mikrotransaktioner: Mange spil gør brug af mikrotransaktioner. Det betyder, at spillet tilbyder en mulighed for at købe eksempelvis tilbehør inde i et spil. I spillet Fortnite er det populært at købe ’skins’ – en slags kostume til ens figur. Priserne på tilkøbene varierer meget, men det er ofte mindre beløb, som man løbende betaler for at få nye elementer i spillet. På den måde bliver man ved med at betale i spillet, når man skal have noget nyt.

- Hvis jeg skal regne på, hvad Fortnite-spillet har kostet, så er vi oppe omkring 4.000-5.000 kroner, siger Sabrina Voss.

Hun vidste ikke, at de ting, som Tobias købte for penge i spillet, ikke gav en fordel for ham eller gjorde ham bedre. Der var tale om ’skins’ – en slags virtuel udsmykning, der får din figur eller våben til at se bedre ud.

Fortnite er ikke det eneste spil, der tilbyder mikrotransaktioner i spillet. Det er sådan mange spil tjener penge i dag, og det skal man som forældre være bevidst om, fortæller Christian Mogensen, der er seniorkonsulent hos Center for Digital Pædagogik.

- Det, vi plejer at sige til forældre, er, at alt hvad der hedder digitale valutaer og mikrotransaktioner skal man som udgangspunkt været opmærksom på og bekymret for. Det er forretningsstrategier rettet mod unge mennesker, siger Christian Mogensen.

Svært at gennemskue

Sabrina Voss erkender også, at hun selv burde have været mere opmærksom på, hvor mange penge hun gav Tobias i spillet. Det er hendes eget ansvar, men selv for en voksen har det været svært at have et overblik over, hvor meget der løbende er blevet brugt.

I Fortnite-spillet hedder den digitale valuta V-bucks. 1.000 V-bucks svarer til ca. 75 danske kroner. Du kan købe valutaen for dine egne penge, eller du kan vinde dem. Men når du betaler for ting i spillet, betaler du med tusindvis af V-bucks - og ikke kroner og øre.

Sabrinas Voss' søn Tobias har lavet huslige pligter for at tjene penge til spillet, men har også fået mange af sin mor og samtidig brugt sine egne penge. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

- Det er svært, når man køber V-bucks, at man ikke med det samme kan gennemskue, hvor meget man køber for, fordi de er en fantasivaluta. Det er svært for et barn at omregne 2000 V-bucks, og se det som kroner og øre. Hvis det nu havde været rigtig penge, man betalte, så tror jeg, at det ville være anderledes, siger Sabrina Voss.

Det er et salgstrick og en del af den økonomiske model i spillet, forklarer Christian Mogensen. Spiludviklerene finder hele tiden på nye måder at tjene penge.

- Mange nye computerspil sørger for, at du ikke køber ting for kroner og øre. Du veksler til en anden valuta, fordi så føles det mindre vigtigt. Længere væk fra sparegrisen. Længere væk fra tegnebogen. Det er jo bare fantasivaluta. De er jo allerede brugt, når du køber dem eller tjener dem, siger Christian Mogensen.

Virtuelt mærketøj

De små tilkøb i spillene betyder meget for de unge spillere, selvom de ikke gør dem bedre. Christian Mogensen har arbejdet med flere unge og undervist i mikrotransaktioner. Han peger på flere grunde til, hvorfor de nyeste ’skins’ er så eftertragtet.

- Argumenterne er ofte, at nogle af venner har det, og så er det pinligt at være den, som bare har standardtingene i spillet. Nogle synes, at det er sejt at have det helt rigtige. De ældre reflekterer over, at når de har det her lir, så kan andre se, at jeg er god til spillet. At jeg dygtig og har spillet det i lang tid. En slags status, siger Christian Mogensen.

Det er præcis samme argumentation, når unge gerne vil have mærketøj eller de rigtige sko. Så kan andre se, at jeg 'kan', og så kan andre se, at jeg 'er'. Christian Mogensen, seniorkonsulent, Center for Digital Pædagogik

Der kan være store prestige i at have de helt rigtige skins eller præcis dem, som de professionelle spiller med.

- Det er præcis samme argumentation, når unge gerne vil have mærketøj eller de rigtige sko. Så kan andre se, at jeg 'kan' og så kan andre se, at jeg 'er', siger Christian Mogensen.

Voksne forstår ikke værdien

Sabrina Voss har flere gange haft kortet fremme for at købe V-buck til sin søn. Det er på trods af, at hun ikke selv kan værdien af det produktet, hun spæder penge til.

- Jeg forstår ikke, hvad man skal bruge rigtig penge på inde i et spil, siger Sabrina Voss.

- Jeg tror, at Tobias også har fået dem, fordi selvfølgelig skulle han ikke mangle. Han skulle selvfølgelig også have lov.

Hun har nu brugt tusinde af kroner. Mange af de forældre som Christian Mogensen møder til sine foredrag har samme oplevelse. De betaler – uden at forstå værdien for deres barn eller betydningen.

- Der er mange forældre, der er bekymret for det, men der er også mange forældre, der siger, at de ikke forstår det. Så når deres barn siger, at det er vigtigt, så tror de på dem. Og der er vi nødt til at vide bedre, siger Christian Mogensen.

Jeg ville ønske, at Tobias kunne se fornuftigheden i ikke at bruge så mange penge på spillet. Sabrina Voss, mor til Tobias

Sabrina Voss har talt med sin søn om V-bucks, og hun håber, at med tiden vil komme til at se anderledes på de virtulle køb og valuta.

Efter Sabrina Voss har lært mere om Fortnite, kan hun bedre sætte grænser og snakke med Tobias om V-bucks og penge. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

- Jeg ville ønske, at Tobias kunne se fornuftigheden i ikke at bruge så mange penge på spillet. Jeg ville ønske, at han havde lyst til at bruge pengene på en tur et sted hen eller nogle nye sko, eller hvad han nu ellers ønsker sig, siger Sabrina Voss.

Sæt en grænse

Det var først efter, at Sabrina Voss deltog i TV SYD-programmet ’Tæv Din Teeanger’, at det gik op for hende, hvor mange penge, der blev brugt på spillet. Nu har hun prøvet spillet og forstår, hvordan det fungerer, så nu kan hun bedre sætte grænser.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der bliver sendt hver søndag kl. 19.30 på TV SYD.

Fire forældre skal med hjælp fra en coach lære at spille computerspillet Fortnite og forvandle sig et e-sportshold, der kan banke deres egne teenagere i spillet.

Det er muligt at streame serien på TV SYD Play eller YouTube. Du kan følge programmets Facebook-side her.

Det er anden sæson af programmet, der første gang blev vist i 2018. Her skulle fem forældre lære at spille skydespillet Counter-Strike. Se mere

- Jeg ville ønske, at jeg havde haft mere kendskab til Fornite og V-bucks. Jeg er glad for, at jeg har fået muligheden for at blive klogere på det. Jeg tror, at det er vigtigt, at man som forældre sætter sig ind i det. Nu er det noget nemmere at sige nej, siger Sabrina Voss.

Chrisitan Mogensen anbefaler, at man får snakket med sit barn og sat nogle grænser, så småkøbene ikke tager overhånd. Det er en opgave som forældrene skal tage på sig.

- Selvom knægten siger, at det her er super vigtigt, så må vi gerne lige mærke efter og spørge os selv. Er det nu også det? Det kan godt være, at det føles som det vigtigste i verden at have de samme skins eller våben som de andre drenge i fjerde klasse, men måske det ikke er helt ligeså vigtig i næste uge, siger Christian Mogensen.

