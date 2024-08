Sådan rammer kraftigt regnvejr i dag

Og tilbuddet om gratis klodsebygning har trukket mange unge turister til Den Danske Pavillon, fortæller Ghita Scharling Sørensen, der er markedschef for Frankrig og Italien i VisitDenmark.

Især fordi Legokreationerne er blevet delt på sociale medier.

- Vi har helt klart mærket en stigning i interessen hos de unge mennesker efter de her virale opslag på TikTok og Instagram. Og det jo en fantastisk måde at få dem lokket ind i vores pavillon, hvor de så har mulighed for at lære noget om vores lille nation, siger markedschefen.