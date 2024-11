Sådan undgår du at falde i svindelfælden

Af Charlotte Sølvsten Udgivet 5. nov

Ifølge en opgørelse fra Nationalt Center for It-Kriminalitet er antallet af kontaktbedrageri steget med 18 procent på ét år. Her er politiets tre vigtigste råd til at undgå at falde i svindlernes fælde.

Mennesker som udsættes for It- og kontaktsvindel er stigende. På blot ét år er antallet af kontaktbedragerier steget med 18 procent, viser de nyeste tal fra 2023 fra Nationalt Center for It-Kriminalitet. I 2023 var der alene 525 anmeldelser registreret under 'bekendt i knibe', hvilket ifølge opgørelsen er en stigning på 262 procent i forhold til 2022.

Ifølge Sydøstjyllands politi er det især borgere over 60, der er i risiko for at blive svindlet ved kontaktbedrageri, hvor folk bliver ringet op og anmodet enten om at overføre penge til en 'sikker konto', eller de skal udlevere et hævekort til en mand fra banken.

Erik Schramm, der er forebyggelseskonsulent hos Sydøstjyllands Politi, har tre gode råd til at forebygge svindel. Foto: TV SYD

Og selvom der er nogle ældre, der får snakket med deres børn og børnebørn omkring sikkerhed, og at de ikke må overføre penge eller aflevere kort til fremmede, så sker det alligevel.

- Vi ser desværre, at selvom flere ældre er opmærksomme på problemet, og mange rent faktisk godt ved, at de ikke skal udlevere deres bankkort til en fremmed, så bliver de snydt alligevel, siger specialkonsulent i forebyggelse ved Sydøstjyllands Politi, Erik Schramm. Tre enkle råd Derfor arbejder politiet med tre enkle råd, som de gerne vil give videre til folk: - Det første er at få udeladt nummer hos ens telefonudbyder. Det vil sige, at man beder om at få sit navn, adresse og telefonnummer fjernet fra nettet. Det er ikke det samme som hemmeligt nummer. Udeladt nummer er blot at nummeret bliver skjult på forskellige portaler. På den måde undgår de at blive ringet op. Det andet, man skal gøre for at få større sikkerhed, er ifølge Erik Schramm, at se på ens Facebook-indstillinger. - Vi ser desværre rigtigt mange seniorer, der har hele deres venneliste liggende frit tilgængelig for alle, og så er det jo let at udgive sig for at være et familiemedlem. Den vil vi meget gerne have begrænset, så den ikke er offentlig tilgængelig.

