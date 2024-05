Sædkvaliteten er i bund hos mænd, men læges løsning bliver mødt med skepsis

- Det er synd for parrene at skulle igennem en hård belastning, lyder det fra Niels Jørgensen, der er overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion.

For det er hårdt, både for kvinderne, som gennemgår den fysiske behandling, og for mændene, som ofte bare kan sidde ved siden af og se partneren lægge krop til.

Det fortæller to danske mænd, Oliver Kielstrup og Palle Stouby Tirsgaard om i TV Syd-programserien ”Bliver jeg nogensinde far?”.

Her fortæller de, hvordan det er at være mand i fertilitetsbehandling.