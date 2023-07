Sælunger på stranden skal ligge i fred

- Moderen vil aldrig forlade sin unge, men vende tilbage til der, hvor hun efterlod den. Derfor er det vigtigt, at ungen ligger på samme sted, og at der er ro til at gå i land og die ungen, siger vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus fra Naturstyrelsen Kronjylland i en pressemeddelelse.

Moren er højest sandsynligt ude for at fange fisk, og ungerne ligger ofte på stranden for at tage et hvil og samle kræfter. Det er derfor vigtigt, at man ikke forsøger at få ungen ud i vandet igen.

På Fanø ved Esbjerg kan man særligt opleve den spættede sæl, der er den mest almindelige i Danmark.