Særlig dåb af 2285 kilo i Årøsund Havn

Tidligere har politiet haft et samarbejde med Marinehjemmeværnet og lånt deres patruljebåde, men det giver andre muligheder for tilstedeværelse og fleksibilitet til søs, at de nu har deres helt egen båd til rådighed.

- For os er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert – også på vandet. Den nye patruljebåd er et godt redskab til at komme tættere på borgerne og være der, hvor de er. Vi har gennem en årrække nydt godt af et helt enestående samarbejde med Marinehjemmeværnet, der har assisteret os på indsatser til søs. Det har vi været meget glade for og vil også fremadrettet gøre brug af denne mulighed, men vi kan nu supplere med indsatser og patruljer i vores egen patruljebåd, siger han.