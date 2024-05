Særligt frikort er en succes og får nu et langt liv

Der er ikke mange penge i at være på førtidspension. Men siden har et særligt socialt frikort gjort det muligt for førtidspensionister og andre at tjene en håndøre ved siden af - uden at det går ud over deres pension eller andre sociale ydelser - boligsikring for eksempel.

Lige for tiden er grænsen for frikortet 42.280 kroner.

- Nu slipper vi af med usikkerheden og kan ånde lettet op og sige, Yeees!, fortæller Daniel Noti, der har en autismediagnose.

10.482 danskere har i dag et socialt frikort.

- Det sociale frikort kan være en kæmpe hjælp til de mennesker, der ikke passer ind i samfundets rammer og ikke nødvendigvis kan passe et fast job. Mange kæmper med hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser. Ordningen kan give udsatte borgere en følelse af værdighed og en mulighed for at være en del af samfundet på egne præmisser, skriver socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et skriftligt svar.