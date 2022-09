Salget af brændeovne stikker af: - Folk er desperate, og der er panik

Han oplever hver dag, at kunder ringer for at spørge til brændeovne. Stort set hver gang er det priserne på gas, der får folk til at handle.

- Jeg har et kundebesøg i dag. De havde købt hus med gas og ville have hjælp. Folk er meget bekymrede, fortæller han og tilføjer, at trods stigende priser på træpiller, er de også blevet hamstret.

Efterspørger korn og flis

Hos Gejs i Grindsted oplever de en anden version af problematikken. Når priserne på træpiller og varmepumper stiger som nu, begynder kunderne at søge alternativer, fortæller indehaver Henrik Eriksen.