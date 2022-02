Sammen med tre andre forlader sydjysk folketingsmedlem DF i protest

Dansk Folkeparti har mandag mistet fire medlemmer af Folketinget. Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Lise Bech og Karina Adsbøl, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, fortæller mandag til en række medier, at de har meldt sig ud af partiet.



Det sker i protest mod partiet nye formand, Morten Messerschmidt, forklarer de.

- Jeg ser Morten Messerschmidt som en folkeforfører. Han er jo fantastisk dygtig både politisk og retorisk, men der er bare noget ved ham, som gør, at det ikke er den ægte person, man ser, siger Lise Bech til DR.

Til Berlingske kritiseres også tidligere partiformand Pia Kjærsgaard for at være en del af problemet.

Da de delegerede ved et ekstraordinær årsmøde i januar valgte Morten Messerschmidt som ny formand for Dansk Folkeparti, havde alle de fire udbrydere på forhånd meldt ud, at de støttede andre kandidater.

Bent Bøgsted og Lise Bech så helst, at det daværende hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen som formand.

Martin Henriksen har siden formandsvalget også meldt sig ud af partiet i protest mod Morten Messerschmidt.

Karina Adsbøl og Liselott Blixt støttede et andet hovedbestyrelsesmedlem, Merete Dea Larsen.

I en sms til Ritzau oplyser Karina Adsbøl, at de fire eks-DF'ere laver et "arbejdsfællesskab":

På Facebook skriver hun:

- Jeg hverken kan eller vil gå på arbejde med ondt i maven, hvor arbejdsmiljøet er i bund, hvor jeg ikke kan sige tingene internt, uden bagefter at skulle blive revset for det.

Samtidig langer hun ud efter Morten Messerschmidt:

- Ingen kan tvinge mig til, at bakke op om en formand, som lige om lidt igen skal sidde i en byret anklaget for dokumentfalsk og svindel.

Med de fire udmeldinger skrumper Dansk Folkepartis gruppe i Folketinget fra 16 til 12 medlemmer.

Dermed går de fra at være større end SF, De Radikale, Enhedslisten og Konservative til at være mindre.