Sand, snorkling eller sex i klitterne - her finder du stranden, som passer bedst til dig

Her er to kilometer, hvor bilen kan køre helt ned til vandkanten, og det kan være fordelagtigt for gangbesværede.

Dog skal man være opmærksom på, at sandet bliver så løst i tørre og vindstille perioder, at det kan være svært at køre på stranden.

Stenderup Hage Strand - snorkling

Stenderup Hage Strand er et spændende sted at snorkle. Stranden ligger ud til Lillebælt, og foruden krabber og tangskov er der her mulighed for at se rester af bopladser fra ældre stenalder på havbunden.