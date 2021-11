Sandvad-borgere frygter for kriminelle naboer

Ragnarok i Sandvad og omegn

Det bekymrer Kirsten Paugan, der er formand for Sandvad Beboerforening. Hun frygter, at 10 år med et godt samarbejde måske vil ændre sig.

- Med den nye information om hvilke borgere vi skal tage i mod, har stemningen ændret sig. Det er ikke bare i byen, blandt byens borgere, men også ude i vores andre små lokalsamfund at det mildest talt har skabt stor bekymring og frygt. Jeg vil næsten sige, at det har skabt en form for ragnarok.

Kirsten Paugan er frustreret over, at borgernes ikke får klar besked om, hvem deres kommende naboer er.

- Vi er jo blevet kastebold mellem Røde Kors og Udlændingestyrelsen, som dels har givet tvetydige udtalelser, og som på ingen måde belyser, hvad det er for nogle borgere, vi får ind på vores asylcenter nu.

Meldingen, der kom i august 2021 er altså ikke den, der bliver realiteten, hvis man skal tro Ekstra Bladet.