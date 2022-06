Sankthans i sol og varme - men undgå at bålet bliver til brand

Sluk selv bålet

I år er der ikke udsigt til afbrændingsforbud. Men nogle år har det været så tørt, at store dele af landet har været omfattet af forbud mod at tænde bål. Det skete blandt andet i 2018.

Man skal dog sørge for vand til at slukke bålet med, for man kan ikke regne med hjælp fra naturens side.



- Det holder tørt hele natten med klart vejr. Vi skal et godt stykke op af fredag, før der kan komme lidt vand. Så man skal sørge for selv at slukke bålet, for der kommer ikke vand til at slukke det, siger Klaus Larsen fra DMI.