Sankthansaften byder på sol og rolige vindforhold

Vejret i løbet af dagen er dog mere broget

Nordvestjylland og Bornholm har allerede fra morgenstunden en del sol, mens vejret i resten af landet er mere skyet.

- Men vi regner med, at det løsner op i løbet af dagen, siger meteorologen.

De varmeste temperaturer i løbet af dagen kan man finde i den østlige del af landet og i Nordjylland, hvor det kommer til at være 17-23 grader.

Ingen afbrændingsforbud

Mandag kunne Danske Beredskaber oplyse, at de ikke vurderede, at der var behov for afbrændingsforbud i nogen kommuner. Den eneste undtagelse er øen Anholt, hvor det året rundt er forbudt at bruge åben ild.

Det vil sige, at sankthansbål er tilladt alle andre steder i landet.

I 2020 var sankthansaften påvirket af coronavirus. Da opfordrede myndighederne til, at man højst samledes 50 personer for at se sankthansbål.

I år ser det anderledes ud. 11. juni blev det udendørs forsamlingsforbud på 100 personer afskaffet.