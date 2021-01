Savner du inspiration til nye ture ud i det blå, så er her fem anderledes ture

Annedalsbjerg på Fanø

Marco Brodde, naturvejleder i Fanø Kommune, peger på Annedalsbjerg.

- Det er et af de herlige bjerge, vi har på øen. En fantastisk udsigt hele verden rundt.

Stedet er let tilgængeligt. P-plads. Gåtur 2-3 minutter. Og Bingo. Her på bænken på toppen af bjerget – klittoppen – kan man fundere over, hvad der måske gemmer sig i området. Et mysterium. For der er en teori (måske rigtig - måske ikke) om, at der her ligger en middelalderbosætning. En vigtig del af vores historie. Måske lå der en kirke. Lige her?

Og så kan man sidst på eftermiddagen måske se en havørn eller ti (!) glide ind over området for at lande i klitplantagen nedenfor. Havørne er blevet glade for Fanø.

Fra P-pladsen kan man i øvrigt tage på en god vandretur.

Stenderup Skovene: En magisk nattehimmel uden 'lysforurening'

Her har vi ikke fat i en naturvejleder, men det er journalistens egne erfaringer med området, I får at høre.



Charlotte Sølvsten, medforfatter på denne artikel, peger på Stenderup Skovene - særligt en aftentur til Skibelund Strand i vintermånederne. Her kan man nemlig se en stjernehimmel af svimlende dimensioner uden lysforurening - men skovene i sig selv er også dragende.

Mange menneskers besøg i Stenderup Skovene syd for Kolding starter i Løverodde. Her ligger der en café, som er åben i sommerhalvåret, og en dejlig badestrand lige til at benytte, og så kan man køre dertil i bil. Bekvemt og smukt - bevares - men på en god dag møder du en pæn del af Koldings borgere, som også fik lyst til en tur til Løverodde, og da disse tip handler om at få nye oplevelser, så forlader vi Løverodde, og drager længere ind i Stenderup Skovene.



De ligger på halvøen lige syd for Kolding og byder på meget mere, end de fleste tror.

De har altid ligget der og er en rest af et kæmpe skovbælte tværs over Jylland helt til Ribe. Mange gravhøje, voldsteder, langdysser og fæstningsværker i skovene vidner om, at mennesker har været på stedet i tusindvis af år. Den oldgamle skov gemmer på spændende historier og gode gåture. Og du kan opholde dig de fleste steder stort set alene, da området er så stort, at du næppe løber ind i din nabo. Du kan finde inspiration til din næste tur på Naturstyrelsens hjemmeside.

Men en af de mere bemærkelsesværdige oplevelser, synes jeg, er 'Dark Sky Skibelund', som Naturstyrelsen kaldet det på deres hjemmeside.

Man skal tage til Skibelund Stand på den sydligste del af halvøen. Meget gerne her i vinterhalvåret. Det skal være, når det er mørkt sidst på eftermiddagen eller om aftenen, og så skal det være skyfrit. Med den lovede vejrudsigt de næste dage, så bliver det koldt og netop skyfrit, så perfekt vejr, for så åbenbarer der sig en nattehimmel helt uden lysforurening og med millioner af stjerner, som lyser på himlen.

Det er, for en byboer som undertegnede, fuldstændig magisk og så fredfyldt. Intet mindre. Du kan nyde synet, som det er. Men hvis du vil vide mere om stjernerne over hovedet på dig, så kan du downloade en stjerne-app på din telefon.

Tip: Tag et varmt tøj på, et tæppe og en termoflaske varm kakao med, så kan du på en kold aften sidde og nyde synet med de blinkende stjerner uden at fryse. Du kan også overnatte i et shelter eller i telt, som man gerne må slå op på stedet. Men det kræver nok en ekstra varm sovepose, og at skiundertøjet findes frem.



Adressen er: Skibelundvej, 6092 Sønder Stenderup.