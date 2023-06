SDU med rektor i spidsen kræver mindst karakteren syv i snit for optag på en bachelor

Opdatering klokken 20: Artiklen er gennemskrevet, og flere afsnit er tilføjet, efter at Ritzau har talt med rektor for SDU Jens Ringsmose.



Studerende, der optages på en akademisk bacheloruddannelse på Syddansk Universitet (SDU), skal fra 2025 have et karaktergennemsnit på minimum syv fra en ungdomsuddannelse for at komme ind via kvote 1.

Det har universitetets direktion torsdag besluttet.

Kravet er en del af en ny optagelsesmodel, som direktionen har vedtaget.

Den indebærer også et krav til studerende på professionsbacheloruddannelser. De skal have et gennemsnit på mindst fem for at blive optaget via kvote 1.

Indtil nu har der været forskellige krav, alt efter hvilken uddannelse der er tale om.

Færre frafald

Jens Ringsmose, der er rektor på Syddansk Universitet, siger, at den nye optagelsesmodel skal bidrage til, at færre studerende falder fra, og at færre mistrives.

- For os har det været vigtigt at sikre, at færre af vores studerende falder fra. Vi kan se i vores statistikker, at dem, der typisk falder fra studiet, er dem, der kommer ind med de laveste karaktergennemsnit, siger han.

Samtidig er der flere af dem, der falder fra, som føler sig udfordrede.

- Det har også været vigtigt for os at imødegå mistrivsel på Syddansk Universitet, og vi tror på, at noget af det, der gør, at nogle af vores studerende mistrives, er, at man føler sig overmatchet rent fagligt.

- Det er ikke voldsomt mange, det handler om, men der er nogle, siger Jens Ringsmose.

Ifølge Jens Ringsmose var det tæt på 20 procent af de førsteårsstuderende på en bacheloruddannelse, som sidste år faldt fra.

Vurderingen er, at et karakterkrav på syv vil reducere frafaldet "ganske betydeligt".

- Man kunne også diskutere, om det skulle være 6,8 eller 7,4. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at man vælger et karakterkrav, så det er tydeligt for kommende studerende, hvad der er forventningen, siger han.

Historiestudiet påvirkes af ændrede adgangskrav

En af de uddannelser, som vil blive påvirket af ændringen, er historie. Men generelt har Jens Ringsmose svært ved at sige, hvor mange af uddannelsernes adgangskrav der ændres.

Men han vurderer, at mellem 11 og 15 procent af de studerende, som blev optaget sidste år, ikke ville kunne komme ind via kvote 1 med det nye krav.

I forvejen er der krav om et gennemsnit på syv på civilingeniøruddannelser.

Undtagelser for visse studier

På uddannelser såsom medicin er der desuden en grænsekvotient, som gør, at man skal have et endnu højere gennemsnit for at blive optaget.

Der også undtagelser fra de nye krav.

For eksempel er det stadig muligt at komme ind på en uddannelse på SDU via kvote 2. Her er det ikke kun karaktererne, som er afgørende for, om man bliver optaget.

Jens Ringsmose siger, at Syddansk Universitet ikke umiddelbart har planer om at lade flere studerende komme ind via kvote 2 trods de nye krav, blandt andet fordi der i forvejen "er ret gode muligheder for at blive optaget på kvote 2".

Da ændringer som denne i optagelsessystemet skal varsles to år i forvejen, gælder de nye krav fra 1. september 2025.