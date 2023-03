SDU skal skære stort millionbeløb

En størrelsesorden der får ledelsen til allerede nu at melde, at den ikke kan afvise fyringer.



- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at afskedige så få som muligt. Samtidig må jeg sige, at 95 millioner kroner er et stort beløb. Og jeg kan derfor ikke afvise, at hvis der ikke er nok frivillige fratrædelser, bliver vi nødt til at se på uansøgte fratrædelser, siger SDU-rektor Jens Ringsmose til TV 2 Fyn.

Fra den 23. marts til den 14. april vil ansatte på SDU have mulighed for at anmode om at indgå en aftale om frivillig fratrædelse. Det sker for at undgå at skulle fyre medarbejdere, hvilket SDU altså selv omtaler som "uansøgte afskedigelser".