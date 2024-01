Hvis du mandag aften sad klar for at se TV SYD's nyhedsudsendelse på TV2 kl. 21.25, bemærkede du utvivlsomt, at der manglede lyd på hele udsendelsen. Det beklager vi mange gange. Du kan se udsendelsen herunder. Selve udsendelsen begynder 4 minutter og 12 sekunder inde.