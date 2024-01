Se de første billeder: DSB viser næste generation af tog frem

- Modtagelsen af de første vogne er en milepæl i den mest omfattende transformation af DSB’s togflåde nogensinde. I de kommende år erstattes de aldrende, primært dieseldrevne togsæt, af moderne elektriske og mere klimavenlige tog. Med det høje fokus på komfort på de internationale rejser får vi et væsentligt mere attraktivt produkt til glæde for vores kunder, samtidig med at vi skaber en sammenhængende offentlig transport i Danmark og til udlandet, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.



Fordi togene er bestilt i to omgange, bliver de leveret i to omgange. De første otte i 2024, og de sidste otte i 2026 eller 2027, hvor de styrevogne, der skal gøre det muligt at køre ugeneret i begge retninger, også arriverer.