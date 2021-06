Se det fine øjeblik: Prins Christian hjælper sin farmor

Den kraftige vind, en bredskygget hat, en smuk blomsterbuket og en guldsaks var næsten mere end majestæten kunne håndtere, da hun skulle indvie Flemming Jarles nye skulptur ved gamle grænseovergang ved Christiansfeld.



Her skulle hun klippe et bredt rødt bånd.

Prins Christian måtte tilkaldes for at holde buketten en overgang, mens Dronning Margrethe lyttede til taler og gjorde sig klar til at klippe snoren.

Den unge prins klarede opgaven, og farmor smilede. Det virkede til, at hun var stolt over sin sønnesøn.

Dronningen klarede naturligvis at klippe båndet over med saks i den ene hånd og buketten i den anden, mens hatten blev hvor den skulle være.

Mindesmærket består af både en skulptur samt et bronzebånd, der løber på tværs af vejen, hvor den historiske grænse gik.

Skulpturen er skabt af billedhuggeren Flemming Jarle i hans værksted i Skibet ved Vejle.