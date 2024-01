Det oplyser tilsynet i en afgørelse på sin hjemmeside.



Det drejer sig om 53 kommuner i hele landet, der har fået et påbud.

Afgørelsen er truffet som en del af en større sag, der handler om, hvorvidt de 53 kommuners brug af bærbare Chromebook-computere og Google Workspace-programmerne i undervisningen i folkeskolen er lovlig eller ej.

Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da en far i 2019 klagede over, at man kunne se hans otteårige søns navn og skole på platformen YouTube.