Der er fortsat stor efterspørgsel for at blive testet for corona-virus. Det betyder, at der de seneste uger har været lange køer til at få taget en lyntest.

Men det vil Carelink, der står for lyntest i Region Syddanmark, nu gøre noget ved.

De har nu lavet et kort på firmaets hjemmeside, hvor man kan se, hvor lang ventetid der er ved de forskellige teststeder.