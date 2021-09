Se kortet: Disse fem områder er i spil som naturnationalparker

Bruttolisten vil blive præsenteret for to nationale arbejdsgrupper, samt relevante ministerier og kommuner, for at indhente kommentarer og input.

Der forventes også at blive afholdt lokale arrangementer i mulige naturnationalparker for at inddrage lokale synspunkter. Efter planen vil der træffes politisk beslutning om placeringen af naturnationalparkerne i december 2021.

Det er ikke en forudsætning, at der vil sættes hegn op omkring naturnationalparkerne, men det er ikke utænkeligt, hvis der sættes dyr ud i området. Parkerne vil fortsat være offentligt tilgængelige.