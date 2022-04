Se kortet: Her er kommunerne med flest asbesttage

Det er nu halvanden måned siden, at fire store lagerhaller stod i flammer i Grindsted, som skabte en frygt for, at asbestholdig aske havde lagt sig som et usundt tæppe over naboernes huse og haver.

Risikoen for en gentagelse er til stede i Syd- og Sønderjylland. Det viser en ny oversigt fra Vurderingsstyrelsen over antallet af mulige bygninger med asbesttage.

I flere af de Syd- og Sønderjyske kommuner skønnes det, at op til 40 procent af alle hustagene indeholder asbest. Hvorvidt en brand generelt bringer omkringliggende boliger og beboere i en sundhedsrisiko, det mangler der forskning på, fortæller seniorforsker.

Tryk på kortet og se, hvor mange asbesttage din kommune kan have.