Se kortet: Her har næsten alle læger lukket for nye patienter

Flere læger afgørende for ny sundhedsplan

Regeringen tager manglen på praktiserende læger i hele landet dybt alvorligt.



Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) som en reaktion på nye tal for den udbredte mangel på praktiserende læger.

- Vi er nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis, som skal tage sig af flere og mere komplekse opgaver tæt på patienterne fremover.

- Dermed er det afgørende, at vi får uddannet flere speciallæger i almen medicin, siger ministeren.

Ministeren fortæller, at regeringens fokus er at sørge for, at alle er sikret en læge tæt på, hvor de bor.

- De praktiserende læger spiller en ekstremt afgørende rolle i vores sundhedsvæsen. Vi ser ind i en fremtid med flere ældre og flere kroniske patienter, siger hun.

- Vi er nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis, som skal tage sig af flere og mere komplekse opgaver tæt på patienterne fremover.

- Dermed er det afgørende, at vi får uddannet flere speciallæger i almen medicin, siger ministeren.