Se kortet: Historisk har ’det gule Danmark’ bakket op om EU – men vil det gentage sig?

Tilbage i 1972 blev et flertal af danskerne enige om at blive medlem af det daværende Europæisk Fælleskab. Et fælleskab der senere skulle blive til EU.

Siden har der været flere folkeafstemninger, hvor danskerne skulle tage stilling til mere eller mindre samarbejde med de øvrige lande, og den 1. juni bliver endnu en afstemning lagt oveni.

Historisk set har de syddanske kommuner været overvejende positive overfor EU ved de forrige afstemninger, og det skyldes særligt samarbejdet omkring landbruget, ifølge ekspert.

- I gamle dage var landmænd og Venstre meget pro EU og dikterede stemningen på landet. Man elskede ikke EU, men det var et fornuftsægteskab, siger professor Derek Beach, der forsker i europæernes vælgeradfærd.