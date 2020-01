Se kortet: Skal din kommune betale eller modtage penge?

Torsdag kom den socialdemokratiske regering med sit bud på en udligningsreform. Reformen skal udligne forskelle i Danmark. Hvis det går, som regeringen ønsker, betyder det, at de rige kommuner skal have pengepungen frem og hjælpe de pressede kommuner. I Syd og Sønderjylland betyder det, at Tønder Kommune skal have flest penge, mens Fanø Kommune skal af med flest.

Kommuner med mange svage ældre eller med store udgifter til socialt udsatte skal have flere penge. Derudover har regeringen afsat 1 milliard kroner til det, den kalder udsatte yderkommuner.

På kortet nedenunder kan du se, om din kommune skal af med penge eller får flere penge.

Jo mere rød kommunen er på kortet, jo flere penge skal den af med. Er kommunen farvet grøn, skal den modtage penge. Jo mere grøn - jo flere penge.

Kortet viser, hvem der modtager og hvem, der bidrager mest samlet set i den generelle udligning. Hertil kommer de nye tilskud til udsatte yderkommuner og hovedstadskommuner. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.