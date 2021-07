Se listen: Her er de mest populære navne i regionen

Har du været til barnedåb eller navngivningsfest på det seneste, er der rent statistisk størst sandsynlighed for, at barnet kom til at hedde enten Alma eller William.

Det er nemlig de to mest populære navne at give nyfødte i Region Syddanmark. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Agnes og Lukas indtager en andenpladserne i regionen.

Generelt er pigenavne, der har slutbogstavet A meget populære. Der er kun to navne i pigernes top-10, der ikke slutter på A. Det er navnene Agnes og Mathilde, der henholdsvis indtager en anden- og femteplads.

Sidste år var det navnene Emma og William, der var topscorere i Region Syddanmark. Navnet Emma indtager en fjerdeplads, mens William fortsat beholder sin førsteplads.