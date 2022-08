Se meteorregn og 49 andre ting du kan lave under hedebølgen

Hvad skal du bruge tiden på? Torsdag aften rammer en meteorregn Danmark, men den topper for alvor natten mellem fredag og lørdag. Så er du til stjernekiggeri, er det med at finde soveposen frem og lægge dig ud under åben himmel.

Samtidig byder weekenden formentlig på årets sidste hedebølge. Vi har samlet en lang række idéer til, hvad du kan lave i varmen, der ifølge DMI først slutter i starten af næste uge:

1. Vask bilen både udvendig og indvendig



2. Spis en masse is

3. Sæt vandsprederen ud i haven

4. Tag en tur i parken

5. Grill en masse lækker mad

6. Spis koldskål

7. Køb en pool - eller find det lille børnebassin frem og stik fødderne i det

8. Tag i friluftsbad

9. Fjern ukrudtet

10. Puds vinduerne

11. Lav vandkamp i haven