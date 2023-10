Seks debutanter åbner nyt folketingsår

For ham betyder folketingets åbning, at han nu smøger ærmerne op.



- Nu skal vi sådan rigtigt til at trække i arbejdstøjet, for nu går den lovgivende proces i gang igen. Vi har selvfølgelig arbejdet indtil nu, men nu begynder vi at vedtage love, som direkte påvirker danskernes liv, siger Thomas Monberg.

Må jeg få din autograf?

Kris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet har også høje forventninger til dagens åbning. Når han ser tilbage på sit første år i Folketinget, husker han især én episode.

- På min første dag på Christiansborg fik jeg en advarsel i forruden på min bil, fordi jeg ikke havde styr på, at man skulle have et skilt i ruden, fortæller Kris Jensen Skriver.