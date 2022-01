Seks kommuner har fordoblet antallet af covid-19-tilfælde på en uge

Landet over fortsætter smittetallene med at stige.

I TV SYDs område er smittetallene fortsat stigende i alle 14 kommuner, mens seks kommuner har fordoblet antallet af bekræftede tilfælde med covid-19 på de seneste syv dage.

Det gælder for Sønderborg, Haderslev, Vejen, Billund, Varde og Fanø kommuner.

Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Høj positivprocent

I Region Syddanmark har positivprocenten været høj. For den seneste uge lyder andelen af test, der viser sig at være positiv, på 21,7 procent, mens positivprocenten for Region Midtjylland hedder 21,4 procent. På landsplan er tallet 15,01 procent.

Herunder kan du se, hvordan smittetallene er i din kommune.